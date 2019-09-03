Зеленський прийшов до Верховної Ради. Трансляція

Президент України Володимир Зеленський прийшов на засідання Верховної Ради, яка планує сьогодні обмежити депутатську недоторканність. Радіо Свобода транслює подію наживо.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на засідання також прийшли голова Конституційного суду Наталя Шаптала, перший помічник президента Сергій Шефір, голова Офісу президента Андрій Богдан та його заступник Кирило Тимошенко.

3 вересня Верховна Рада на своєму засіданні планує внести зміни до Конституції й обмежити недоторканність народних депутатів.

Крім того, парламентарі пропонують включити до порядку денного та направити на висновок до Конституційного суду законопроєкти про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 народних депутатів, припинення депутатських повноважень у випадку неперсонального голосування («кнопкодавства») та права президента призначати й звільняти директорів Національного антикорупційного бюро й Державного бюро розслідувань.