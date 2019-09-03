Радіо Свобода Daily: Сьогодні депутати розглянуть законопроєкт про скасування недоторканності

Рада може скасувати недоторканність

3 вересня у Верховній Раді буде єдиним пленарним днем цього тижня. І голова парламенту Дмитро Разумков озвучував бажання ухвалити закон про скасування недоторканності.

У ніч на 30 серпня парламент ухвалив в першому читанні відповідний законопроєкт, який був зареєстрований у Верховній Раді попереднього скликання. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради. Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує народним депутатам обмежити депутатську недоторканність.

Також депутати планують розглянути сім проєктів змін до Конституції.

Про звільнення і призначення

Генпрокурор Рябошапка звільнив головного військового прокурора Матіоса та виключив його зі списків особового складу ГПУ.

Президент України Володимир Зеленський звільнив ексначальника Генштабу генерала Віктора Муженка з військової служби в запас.

Президент звільнив Анну Артеменко з посади держуповноваженої Антимонопольного комітету. Натомість призначив двох нових державних уповноважених АМКУ: Ірину Копайгору та Ольгу Піщанську, яка також стала першою заступницею голови комітету.

Ініціативи і плани уряду

Основним завданням уряду на найближчі п’ять років є зростання економіки на 40 відсотків. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, керівництвом Верховної Ради, членами уряду та правоохоронними органами. Він додав, що, за їхніми підрахунками, це сприятиме появі близько мільйона робочих місць.

Також Гончарук заявив про зміну формату роботи уряду з пресою та громадськістю. «Після засідання уряду ми будемо виходити до преси, спілкуватися з вами про усі рішення, які були прийняті і відповідатимемо на запитання», – сказав він. В «Інституті масової інформації» назвали таке рішення «​згортанням відкритості та прозорості органів влади».

Новий уряд ліквідував департамент захисту економіки Нацполіції. За словами прем’єр-міністра, ця «одіозна структура» паралізувала роботу бізнесу.

«Гібридне» міністерство

У новому уряді екологічні та енергетичні питання передали одному відомству – Міністерству енергетики та природних ресурсів (Міненергодовкілля). Така комбінація не нашкодить захисту довкілля, натомість – допоможе дбати про клімат та будувати комплексну державну політику, пояснив на своєму першому брифінгу керівник Міненергодовкілля Олексій Оржель. Він розповів про пріоритети роботи нового відомства. Втім, його заяви вже спричинили критику з боку недержавних екологів. Як одне відомство дбатиме і про енергетику, і про екологію водночас – читайте у матеріалі.

А тепер – про плани президента:

Президент Зеленський доручив до 1 грудня ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину.

Зеленський закликає до 1 жовтня розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про ринок землі сільськогосподарського призначення. За його словами, до 1 грудня парламент має скасувати мораторій на продаж землі.

Президент заявив про демонтаж блокпосту на окупованій частині Станиці Луганської і анонсував початок будівництва мосту.

Муженко про помилки Іловайської операції

Начальником Генерального штабу ЗСУ під час Іловайської операції, як і наступні п’ять років, був Віктор Муженко. Журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» зустрілися з генералом, щоб дізнатися його думку щодо подій серпня 2014 року. Чому тоді вирішили проводити парад у Києві? Якими були альтернативні шляхи виходу українського угруповання військ із оточення? Ексклюзивне інтерв’ю про переговори з російським Генштабом, обіцянки Путіна і, зокрема, про те, як зараз оцінює свої дії Муженко.

Пляж, сміття, любов до себе: 10 українських треків серпня

І на завершення пропонуємо послухати десять українських треків, які привернули увагу в серпні. Від пляжних релізів до екологічних маніфестів – Радіо Свобода зібрало їх тут.

Продуктивного дня, але й відпочивати не забувайте!

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