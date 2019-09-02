Зеленський звільнив уповноважену Антимонопольного комітету і призначив двох нових

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анну Артеменко з посади державної уповноваженої Антимонопольного комітету – відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента 2 вересня.

Крім того, двома іншими указами Зеленський призначив двох нових державних уповноважених АМКУ: Ірину Копайгору та Ольгу Піщанську, яка також стала першою заступницею голови комітету.

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За декларацією, Ірина Копайгора працює в Криворізькому економічному інституті при Київському національному економічному університеті імені Василя Гетьмана. У серпні проєкт «Наші гроші» повідомляв, що там же працює і її батько, який свого часу викладав у Зеленського.

Піщанська, згідно з її декларацією, працювала раніше в компаніях «АрселорМіттал Кривий Ріг» і «Стем Інжинірінг».

5 липня Зеленський звільнив трьох державних уповноважених АМКУ: Валерія Полюховича, Андрія Вовка та Агію Загребельську.