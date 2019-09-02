Зеленський анонсував «щотижневе позбавлення мантій» недоброчесних суддів

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення судовою реформою на зустрічі із представниками уряду, парламенту та керівництвом правоохоронних органів 2 вересня.

«Лише рішучими заходами можливо змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій негідних високого звання судді. При цьому очищення повинно стосуватися усіх, і в першу чергу, суддів вищих інстанцій», – зазначив президент.

Також Зеленський анонсував оновлення складу суддів першої інстанції до кінця 2019.

«Більш ніж 2 тисячі вакансій мають бути заповнені ще до нового року. Але це має зробити вже нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка буде перезапущена найближчим часом, відповідно до поданого мною законопроекту до Верховної Ради України», – сказав він.

Що ж до Вищого антикорупційного суду, Зеленський висловив сподівання, що парламент ухвалить найближчим часом зміни до законодавства, які унеможливлять спроби «завалити»​ новостворений орган справами.

В Україні триває судова реформа. В її рамках ухвалили низку законопроектів, зокрема, щодо створення і роботи антикорупційного суду.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери. Це було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом