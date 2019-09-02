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02 Вересень 2019, Київ 15:08
Новини | Економіка

Зеленський доручив до 1 грудня ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу

Зеленський дав низку доручень уряду й парламенту

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Президент України Володимир Зеленський доручив до 1 грудня ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину.

«Детінізація економіки: підготувати та внести до парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Терміни: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова. Ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу та про легалізацію видобутку бурштину. Термін: до 1 грудня 2019 року», – заявив Зеленський.

В Україні діяльність закладів із азартними іграми заборонена від 2009 року.

/**/ /**/ /**/ Олександр Данилюк
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Незаконний видобуток бурштину відбувається в Житомирській, Рівненській та Волинській областях. До деяких районів незаконного промислу правоохоронці можуть потрапити лише під час спецоперацій. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.

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