Зеленський збирає керівництво Ради, уряду та правоохоронних органів

Президент України Володимир Зеленський збирає у своєму офісі керівництво Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.
Зустріч має розпочатися 2 вересня о 12:00.
29 серпня відбулося перше засідання нового складу Верховної Ради. Головою парламенту став лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков, його першим заступником – Руслан Стефанчук («Слуга народу»). Ще одним віцеспікером стала представниця фракції партії «Батьківщина» Олена Кондратюк.
У той день Верховна Рада призначила прем’єр-міністром Олексія Гончарука, головою Служби безпеки України Івана Баканова, а генеральним прокурором – Руслана Рябошапку.
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