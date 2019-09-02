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02 Вересень 2019, Київ 08:53
Новини | Політика

Зеленський збирає керівництво Ради, уряду та правоохоронних органів

Володимир Зеленський зустрінеться з керівництвом уряду й парламенту о 12:00

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Президент України Володимир Зеленський збирає у своєму офісі керівництво Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

Зустріч має розпочатися 2 вересня о 12:00.

29 серпня відбулося перше засідання нового складу Верховної Ради. Головою парламенту став лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков, його першим заступником – Руслан Стефанчук («Слуга народу»). Ще одним віцеспікером стала представниця фракції партії «Батьківщина» Олена Кондратюк.

У той день Верховна Рада призначила прем’єр-міністром Олексія Гончарука, головою Служби безпеки України Івана Баканова, а генеральним прокурором – Руслана Рябошапку.

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