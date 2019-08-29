Баканова призначили очільником СБУ

Верховна Рада України на засіданні 29 серпня призначила головою СБУ Івана Баканова.

Відповідне рішення підтримали 319 депутатів, проти – 26.

Перед цим Рада звільнила з посади голови СБУ Василя Грицака.

У травні президент України Володимир Зеленський призначив свого колишнього партнера по студії «Квартал 95» Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Фактично з того часу він виконує обов’язки голови СБУ.

29 серпня відбувається перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.