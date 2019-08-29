Трансляція Радіо Свобода наживо:
Хто очолить уряд?
Сьогодні парламент має схвалити новий склад Кабінету міністрів.
У партії «Слуга народу» та її майбутній парламентській фракції вважають нинішнього заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра України.
Старший дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council («Атлантична рада») Андерс Ослунд вважає, що у разі призначення прем’єр-міністром України Олексія Гончарука уряд його однодумців може стати найбільш реформаторським в історії України.
Пропрезидентська партія «Слуга народу» за результатами парламентських виборів 21 липня змогла провести до Верховної Ради 254 депутатів. Це дозволяє цій політичній силі сформувати уряд, не вдаючись до формування коаліції з будь-якою іншою парламентською партією.
На Михайлівській площі у Києві, як видно із трансляції Радіо Свобода, – зараз багато обраних депутатів ВРУ 9-го скликання. Вони прийшли, щоб вшанувати пам'ять загиблих під Іловайськом.
29 серпня відбудеться перше засідання Верховної Ради 9-го скликання.
Має розпочатися о 10:00.
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Спочатку голова ВРУ попереднього скликання запросить новообраних депутатів до складення присяги.
Після того обрані депутати мають «скріпити присягу своїми підписами».
Крім підписання присяги, очікується, що депутати матимуть повноцінний робочий день, можливо, й ніч.
Народні депутати повинні обрати спікера парламенту (очікують, що це ним буде Дмитро Разумков), змінити голову СБУ та схвалити склад уряду.
Далі парламент формуватиме депутатські фракції та групи – потім буде питання про коаліцію.
Далі Рада планує заслухати позачергове послання президента України Володимира Зеленського.
У порядку денному – також розгляд законопроекту про зняття недоторканості з народних депутатів.
Депутати мають також вирішити питання щодо надання згоди на звільнення чинного генпрокурора та призначення нового.