Хто очолить уряд?

Сьогодні парламент має схвалити новий склад Кабінету міністрів.

У партії «Слуга народу» та її майбутній парламентській фракції вважають нинішнього заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра України.

Старший дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council («Атлантична рада») Андерс Ослунд вважає, що у разі призначення прем’єр-міністром України Олексія Гончарука уряд його однодумців може стати найбільш реформаторським в історії України.

Пропрезидентська партія «Слуга народу» за результатами парламентських виборів 21 липня змогла провести до Верховної Ради 254 депутатів. Це дозволяє цій політичній силі сформувати уряд, не вдаючись до формування коаліції з будь-якою іншою парламентською партією.