Першим віцеспікером Верховної Ради став Руслан Стефанчук

Народні депутати проголосували за обрання представника президента Володимира Зеленського у парламенті Руслана Стефанчука першим заступником голови Верховної Ради України.

За те, щоб Стефанчук посів цю посаду, висловилися 330 депутатів, проти – 26, 40 парламентарів утрималися.

На посаду другого застуника спікера є чотири кандидатури: Мустафа Джемілєв від «Європейської солідарності», Олена Кондратюк від «Батьківщини», Ірина Констанкевич від депутатської групи депутатів-самовисуванців «За майбутнє» та Нестор Шуфрич від «Опозиційної платформи – За життя».

Наразі тривають виступи претендентів на посаду другого віцеспікера.

Руслан Стефанчук є доктором юридичних наук, професором, член-кореспондентом Національної академії правових наук України.