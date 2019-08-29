Аваков залишиться на посаді під «персональну відповідальність» Зеленського – Арахамія

Арсен Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента України Володимира Зеленського, заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у кулуарах парламенту в коментарі Радіо Свобода.

«Мої прогнози – це вже не прогнози, а це майже факт, що Арсен Борисович тимчасово залишається під відповідальність персонально президента. Це перехідний період», – сказав Арахамія.

Він пояснив, що є два питання: бюджету і нацбезпеки, які потребують перехідного періоду.

«У нас є бюджет, і потрібен перехідний період, і там є Оксана Маркарова, вона залишається. І є національна безпека, і там є Міністерство оборони і МВС – ці два міністерства пов’язані з національною безпекою. З Міністерством оборони у нас досягнута домовленість, що міністр Полторак буде підтримувати Андрія Загороднюка, буде допомагати йому, в якості як визначаємо, домовляться... Кандидатів (на посаду голови МВС – ред.) сильних і потужних ми не знайшли за короткий час… Щодо МВС – Арсен Борисович Аваков теж буде в якості перехідного міністра зараз працювати», – сказав Арахамія.

Відповідаючи на уточнення щодо тривалості «перехідного періоду», Арахамія припустив, що може йтися про 6 місяців.

Раніше інший представник «Слуги народу» Юрій Камельчук також повідомляв, що Аваков може лишитися на «випробувальний термін».

28 серпня низка громадських організацій у спільній заяві закликали президента та його політичну силу в парламенті не перепризначати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-які посади. Це сталося після того, як в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді. Ввечері 28 серпня під стінами Офісу президента відулася акція протесту за звільнення і проти перепризначення на нову посаду Арсена Авакова.

Аваков працює на посаді міністра внутрішніх справ із лютого 2014 року.