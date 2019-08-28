Громадські організації протестують проти можливого перепризначення Авакова

Низка громадських організацій закликають президента та його політичну силу в парламенті не перепризначати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-які посади. Про це йдеться у відповідній заяві активістів, серед підписантів якої є «Центр протидії корупції», «Автомайдан», Transparency International Ukraine, «Медійна ініціатива за права людини», «Восток SOS», «Родини Героїв Небесної сотні» та інші.

«Арсен Аваков 5 років очолював Міністерство внутрішніх справ. Саме на його совісті повний провал поліцейської реформи, саботаж переатестації та залишення на ключових посадах «міліціонерів-перевертнів в погонах», залишення на посаді фігурантів справ Майдану, підозрюваних і обвинувачених, нерозкриті напади на громадських діячів, численні корупційні скандали, пов’язані з ним та його оточенням. Ми звертаємось до президента України та президентської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді з вимогою не давати Арсену Авакову жодних нових посад», – йдеться у заяві.

Підписанти звернення стверджують, що перебування Авакова на державній посаді «несе багато шкоди та є небезпечним для України».

«Перепризначення Авакова до нового уряду буде чітким сигналом для українського народу, що обіцянки про очищення країни «від корупції, мародерства, хабарників та лицемірів» є пустопорожніми», – вказано у заяві.

Сам Арсен Аваков наразі не коментував ситуацію.

Раніше в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Аваков працює на посаді міністра внутрішніх справ із лютого 2014 року.