Коломойський: у мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді, заявив бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».
«У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром. По-перше, немає іншої кандидатури на цей пост, а друге – у країні повинні бути якісь стабільні речі. Я думаю, збережеться і міністр фінансів [Оксана] Маркарова. Ці гідні люди на своєму місці гідно працюють», – вважає Коломойський.
Крім того, він назвав заступника Офісу президента Олексія Гончарука «одним із фаворитів» на посаду прем’єр-міністра.
- Аваков працює на посаді міністра внутрішніх справ із лютого 2014 року.
- Маркарова фактично очолює Міністерство фінансів від червня 2018 року. Офіційно її призначили на посаду 22 листопада.
- Перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання відбудеться 29 серпня.
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