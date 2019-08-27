Депутат «Слуги народу» про «прем’єрство» Гончарука: президент вирішує дуже прискіпливо

Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв в ефірі Радіо Свобода прокоментував інформацію ЗМІ щодо того, що заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук може стати наступним прем’єр-міністром України.

Потураєв заявив, що президент Володимир Зеленський «дуже прискіпливо» ставиться до вибору кандидатури на посаду голови уряду.

«Преса завжди трохи поспішає, тому що президент завжди вирішує такі кадрові питання дуже прискіпливо, вивчає, зважує. Я переконаний, що, як і в тих випадках, коли президент вже робив кадрові призначення, вибір буде якісний і країна побачить людей, які якнайкраще відповідають тим завданням, які є об’єктивно перед країною і які ставить президент», – запевнив народний депутат.

Перед цим він назвав Гончарука відповідальним за економічні питання в команді Зеленського.

«Він у тому людина дуже фахова, дуже компетентна. Звичайно, його внесок у щонайменше ті укази, які стосувалися саме економіки, був величезний, тим більше, що він точно знає, що не рухалося останніми роками, тому що очолював Офіс реформ (експертно-аналітичний центр «Офіс ефективного регулювання» – ред.). Вони готували дуже багато законопроєктів. Звичайно, деякі були все ж таки прийняті, це не можна спростовувати, але дуже багато в найкращому випадку пройшло перші читання і вони так і лежали у Верховній Раді 8-го скликання. Олексій і його команда досконало знають, що потрібно, що вже перезріло за останні п’ять років, що потрібно зробити, щоб економіка почала зростати ще швидше, ніж вона зростає зараз», – сказав Потураєв.

Водночас він не спростував і не підтвердив напряму інформацію про можливе прем’єрство Гончарука.

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26 серпня видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела поширило інформацію про те, що Володимир Зеленський пропонуватиме парламенту призначити прем’єр-міністром чинного заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.

Раніше Гончарука називали одним із найбільш імовірних кандидатів на прем’єрське крісло олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю виданню РБК, а також політтехнолог Андрій Золотарьов та підприємець і громадський діяч Валерій Пекар.

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