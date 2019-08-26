Як у Варшаві оцінили 100 днів президента Зеленського. Думки експертів та дипломатів

Варшава – Польські політики та оглядачі доволі стримані у своїх коментарях щодо перших 100 днів перебування Володимира Зеленського на посаді президента України. Вони кажуть, що з оцінками варто почекати до створення нового уряду та початку діяльності новообраної Верховної Ради. Втім, вже тепер у Польщі з задоволенням відзначають, що президент України підтвердив попередній зовнішньополітичний курс держави – на зближення з ЄС і НАТО. З польськими дипломатами та експертами говорив кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.

Попри сезон відпусток, який у Польщі ще триває, польські політики і дипломати з цікавістю спостерігають за розвитком подій в Україні. Про це, зокрема, говорить Ян Пєкло, посол Польщі в Україні у 2016-2019 роках.

За його словами, поки що передчасно оцінювати президентство Володимира Зеленського, та деякі речі вже тепер здаються очевидними.

Ставлення нового президента до Росії, проблеми Криму та війни на Донбасі близьке до позиції попереднього президента України Порошенка

«Якщо йдеться про ставлення нового президента до Росії, проблеми Криму та війни на Донбасі, то воно близьке до позиції попереднього президента України Порошенка, тут не видно якихось помітних змін», – вважає дипломат. На його думку, проявом незмінності курсу української влади були недавні урочистості з нагоди Дня незалежності України. Він говорить: «Все відбувалося в дусі тієї ж нарації, яка дозволила Україні повернути собі і гідність, і гордість з приводу того, що вона є незалежною державою, яка на сьогодні перебуває в стані конфронтації з сильнішим сусідом, який намагається підпорядкувати Україну собі й окупував частину її території».

Натомість Ян Пєкло обережний в оцінці інформації про ймовірний обмін полоненими між Росією та Україною. Він зазначає, що наразі невідомо, яким чином це може відбутися.

Ми вже вивчили російські трюки щодо справ пов’язаних із обміном

«Ми вже вивчили російські трюки щодо справ пов’язаних із обміном, тому відповідний час для оцінювання цієї інціативи буде щойно після того, коли це станеться», – пояснює Пєкло. Утім, переконаний дипломат, зовсім скоро політичне життя дасть матеріал для глибшого аналізу ситуації в Україні. Це стане можливим після того, як буде сформовано новий український уряд, розпочне свою роботу нова Верховна Ради, а Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Польщі.

Наразі діяльність Зеленського була більше символічною – дипломат

Схожі міркування у Яцека Ключковського, політика й дипломата, який був послом Польщі в Україні у 2005-2010 роках. За його словами, важко назвати 100 днів, які минули від моменту обрання Зеленського на посаду президента періодом його реального управління державою. «Дотепер, без уряду та парламентської більшості його діяльність по суті була символічною, тому цей час можна скоріш за все оцінювати крізь призму того, як його команда готувалася до отримання важелів влади», – каже Ключковський.

Водночас дипломат переконаний, що перші кроки Зеленського у закордонній політиці можна оцінити позитивно. Зокрема до «плюсів» діяльності команди Зеленського він зараховує рішення про перші закордонні візити президента України та підтвердження стратегічного партнерства зі США, Францією, Німеччиною. Ключковський додає: «Практична закордонна політика реалізовуватиметься щойно тоді, коли буде призначено міністра закордонних справ, який перебуватиме у політичному зв’язку з президентом Зеленським».

Щодо внутрішньої української політики, то на думку Ключковського у ній відбуваються цікаві речі з точки зору Польщі.

Зі здивуванням, але дуже позитивно у нас також була сприйнята обіцянка лібералізації ринку землі

«У нас позитивно оцінюють декларації про пошуки нової програми спрямованої на економічні реформи. Зі здивуванням, але дуже позитивно у нас також була сприйнята обіцянка лібералізації ринку землі. Це питання, яке вже 17 років в Україні «висить у повітрі», тож якби це вдалося відповідально та професійно розпочати в 2020 році, то це було б великим досягненням», – зазначає знавець України. Щодо обіцянок команди Зеленського боротися з корупцією, то Кючковський вважає, що з їхньою оцінкою треба почекати, бо наразі це тільки слова.

Деякі призначення голів ОДА польський дипломат називає «цікавими рішеннями», які можуть свідчити про прагнення унезалежними державну адміністрацію від місцевих бізнес-середовищ. Крім цього, він позитивно оцінює намагання команди Зеленського підготувати новообраних депутатів із партії «Слуга народу» до роботи у Верховній Раді.

«Мабуть ця команда усвідомлює свої обмеження, тому організувала цей Трускавець про який стільки говорилося. Я за те, щоб і всі інші команди намагалися підвищити свій рівень. Бо в роботі депутата найваживіша не сума професійних знань, а спершу вміння слухати виборців, а потім вміння використати знання спеціалістів, які допоможуть вирішувати проблеми виборців», – розмірковує Ключковський. Він наголошує, що в Польщі трускавецьке навчання депутатів від «Слуги народу» спричинило значно менше сміху, ніж в Україні.

Чи вдасться Зеленському зберегти високий кредит довіри? – експерти

Даріуш Шимчиха, член ради Польсько-української господарської палати, каже, що перші 100 днів президента – це своєрідна візитка і пролог до цілої його каденції. Він пояснює: «У Польщі ми із задоволенням сприйняли той факт, що новий президент підтвердив курс України на зближення з НАТО та ЄС.

Разом із тим частина польських політичних середовищ із задоволенням сприйняла обіцянку про ймовірні зміни в сфері української історичної політики, особливо того, що стосується складної польсько-української історії». За словами Шимчихи, польський бізнес очікує, що обіцяні командою Зеленського реформи у сфері економічної політики втілюватимуться в життя, а уряд реформаторів буде стабільним.

У свою чергу Даріуш Матерняк, експерт із центру досліджень «Польща-Україна» вважає, що відразу після обрання Володимира Зеленського президентом відбулися події, які дають підстави до певних оцінок його діяльності. Зокрема, це рішення про розпуск Верховної Ради та передтермінові вибори нового парламенту.

«Вони відбулися, внаслідок чого «Слуга народу» отримала більшість у парламенті. Це істотно тому, що всю відповідальність за ситуацію в державі, а також за закордонну політику протягом кількох наступних років нестиме президент і його політична формація», – розмірковує Матерняк. Він наголошує, що Зеленський отримав великий кредит довіри українського суспільства, та відкрим залишається питання про те, якою мірою цю довіру вдасться зберегти.

Розмови по телефону з Путіном я попри все оцінював би позитивно

Матерняк твердить, що в Польщі зауважили ініціативи Зеленського щодо ситуації на Донбасі. «Розмови по телефону з Путіном я попри все оцінював би позитивно. Щоправда, поки що не видно позитивних ефектів окрім часткового розмінуванням території у Станиці Луганській та бодай тимчасвого припинення вогню. Побачимо, як на це далі реагуватиме Росія, бо ж ми знаємо, що саме Росія та Володимир Путін головні гравці, якщо йдеться про вирішення конфлікту на Донбасі. Загалом, це ті дві речі, які вдалося зауважити протягом трьох місяців», – підсумовує польський експерт.