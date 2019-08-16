Україна може розвиватися так само швидко, як Польща – західні економісти

Україні до снаги повторити прецедент тривалого економічного зростання продемонстрований у минулому Польщею. Таку думку висловив британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш, коментуючи зростання ВВП України в умовах шостого року війни на сході. Оптимізм, щодо розвитку економіки України, висловлюють і інші західні економісти.

Західні оглядачі та експерти активно коментують дані Державній службі статистики про зростання українського ВВП у другому кварталі на рівні 4,6%. У Bloomberg звернули увагу на те, що українське зростання контрастує з уповільненням зростання у Європі.​

При цьому у виданні також відзначили, що раніше Світовий банк заявив, що без різкого покращення у порівнянні з показниками попередніх років, Україні знадобиться півсотні років, щоб зрівнятися за показниками із сусідньою Польшею.

Як відзначає видання Euronews, Польща демонструє щорічне зростання ВВП на рівні 4.2%, починаючи з 1992-го року.

На думку Тімоті Еша, за умов вірної політики, Україні цілком до снаги повторити польский прецедент тривалого зростання.

«Зважаючи на низький старт, немає причин через, які Україна не могла би сягнути подібного рівня зростання за умов вірної комбінації рішень», - твітує експерт.

«Зростання ВВП України у другому кварталі 2019-го року сягнуло 4.6% у порівнянні з минулим роком. Хоча раніше загалом прогнозувалось зростання на рівні 2.7%. Це означає, що навіть якщо решту року зростання буде нульовим, загальнорічне зростання буде близько 3%», – пише у Twitter Бенджамін Хільгенсток (Benjamin Hilgenstock), економіст міжнародної асоціації фінансових інститутів «Інституту міжнародних фінансів», що у Вашингтоні.

Інформацію про зростання ВВП України схвально прокоментував і економіст Андерс Аслунд із дослідницького центру Atlantic Council у Вашингтоні.

«Для української економіки настав час для стрімкого зростання: інфляція стабілізувалась з мінімальним дефіцитом бюджету та жорсткою монетарною політикою. Обмінний курс гривні підвищився, як і потрібно, щоб зберегти робочу силу в Україні. Нарешті ми бачимо зростання, але важливо захистити право власності», – пише Аслунд.

Раніше колишній міністр закордонних справ Швеції, експерт аналітичного центру European Council on Foreign Relations, Карл Більдт писав, що земельна реформа в Україні може значно вплинути на показники зростання ВВП України.

«Працюючий ринок землі подвоїв би вартість землі, залучив би півтора мільярда доларів нових інвестицій у сільське господарство щороку та збільшив би зростання ВВП України на близько 2% щорічно. Дві третини з 41-го гектара сільськогосподарської землі в Україні – у приватній власності», – наголошує Більдт.

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