Мінфін України погасив єврооблігації на суму 1 мільярд доларів

Міністерство фінансів України погасило перший випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад 1 мільярд доларів.

Випуск облігацій був здійснений у 2014 році із процентною ставкою 1,844% на рік.

Ще два випуски під гарантію США здійснювалися у 2015 та 2016 роках, обидва – під ставку менше 2% річних. Погашення цих облігацій Мінфін має здійснити в травні 2020 року та вересні 2021 року.

«Угода про гарантії запозичення зі Сполученими Штатами Америки дала можливість Україні в умовах збройної агресії та анексії наших територій отримати ресурс і час для необхідних перетворень та закласти фундамент економічного зростання», – заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

За підсумками 2018 року рівень державного боргу до ВВП знизився до 60,9%, а після першого кварталу 2019 року становить менше, ніж 59%, або 2,147 трильйона гривень.