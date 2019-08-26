Санду: в Кишиневі чекають на формування нового уряду України, щоб разом боротися з контрабандою

Молдова чекає на формування нового уряду України, щоб разом боротися з контрабандою та корупцією – про це прем’єр-міністр Молдови Мая Санду сказала в інтерв’ю Радіо Свобода у Кишиневі.

На думку Санду, ліквідація корупційної складової дозволила б полегшити політичне врегулювання ситуації в сепаратистському Придністровському регіоні.

«Я вірю, що ми маємо наполягати на речах, які вже анонсували, і чекати на формування нового уряду в Києві, щоб разом працювати для боротьби з контрабандою та корупційними схемами і змінити економічну складову цього конфлікту (в Придністровському регіоні – ред). Тому що, коли люди там, які залучені в ці схеми, почнуть менше заробляти у такий нелегальний спосіб, можливо, визначити політичне рішення буде легше», – сказала Санду.

Вона також висловила думку, що політичне вирішення замороженого конфлікту в Придністров’ї неможливе без підтримки громадян Молдови.

«А ми знаємо, що громадяни ніколи не підтримають федералізацію», – зазначила Санду.

Федералізація Молдови була однією з пропозицій Росії щодо врегулювання ситуації в сепаратистському регіоні.

Прем’єр-міністр також стверджує, що для уряду Молдови «важливо мати хороші відносини з Росією», але водночас стратегічними партнерами Кишинева називає Україну, Румунію та Сполучені Штати.

31 серпня Мая Санду планує відвідати Сполучені Штати, де зокрема зустрінеться з державним секретарем Майком Помпео.

Під час свого візиту до Києва в липні 2019 року Санду вже озвучувала тезу, що для боротьби з корупцією та контрабандою в Придністров’ї Молдова потребує участі України.