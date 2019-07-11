Прем’єр Молдови: я не вважаю, що приклад Придністров’я вдалий для вашої ситуації

Прем’єр-міністр Молдови Майя Санду вважає, що приклад Придністров’я не є вдалим для політики України стосовно окупованих територій Донбасу. Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода

Незважаючи на те, що на Придністров’ї не ведуться бойові дії, а представники сепаратистів беруть участь у переговорах з врегулювання конфлікту, вирішити його так і не вдалося.

«Проблема в тому, що це триває у нас вже майже 30 років, і не зрозуміло, скільки ще триватиме. Так, у нас був цей «м’який підхід». Ми робили все, що ми могли в Кишиневі для того, щоб люди там відчували себе добре. Ми включили Придністров’я в формат врегулювання, у нас він називається 5 + 2. Але, на жаль, ми не знайшли спосіб політичного врегулювання, і не зрозуміло, коли це станеться. Я не вважаю, що приклад Придністров’я хороший для вашої ситуації», – наголосила Санду.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я оголосив про свою незалежність від Молдови в 1990 році. Нетривала війна велася між молдавськими військами і сепаратистами Придністров’я 1992-93 роках, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.

У Придністров’ї в радянські часи базувалася 14-а армія СРСР, а потім Збройних сил Росії. Після війни Кишинів втратив контроль над цим регіоном. У тій війні на боці сепаратистів взяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі.

В кінці новини можна дописати: Повну версію інтерв'ю дивіться 12 липня о 15.30 у програмі Ваша Свобода на телеканалі Еспресо і ютуб-каналі Радіо Свобода