Прем’єрка Молдови назвала «частиною корупційних схем» зняття санкцій з заводу в Придністров’ї із розслідування «Схем»

Нова прем’єр-міністр Молдови Мая Санду вважає, що виведення з-під українських санкцій «Молдовського металургійного заводу» – одного з найбільших платників податків у невизнаній «Придністровській Молдовській республіці» – відбулося внаслідок «корупційних схем».

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») і проекту розслідувань RISE. Moldova виявили, що українські санкції із проросійського «ММЗ» були зняті за прямою вказівкою з Адміністрації президента Петра Порошенка після листа тодішнього прем’єра Молдови Павела Філіпа – ставленика молдовського олігарха Влада Плахотнюка, який називав Порошенка своїм «старим другом».

«​Ми знаємо, що попередній уряд брав участь у контрабанді і в різних корупційних схемах спільно з тираспольським режимом. Можна сказати, що це є частиною цих корупційних схем»​, –​ заявила Мая Санду в інтерв’ю Радіо Свобода під час її візиту в Україну.

Крім того, на думку Маї Санду, без участі Кишинева «більшість із цих корупційних схем не могли б існувати», і саме «гроші з корупційних схем» дозволили так довго проіснувати «режиму» в невизнаному Придністров’ї.

Також прем’єрка зазначила, що лист із проханням зняти санкції з металургійного заводу в «ПМР», який молдовський уряд надіслав тодішньому керівництву України, став сюрпризом і в самій Молдові – адже підприємство, якого він стосувався, «не сплачує жодних податків» до її бюджету.

«Одне з питань, яке я обговорювала у Києві – це щодо допомоги, яку ми просимо у Києва для того, щоб боротися з контрабандою і з корупційними схемами на території Придністров’я», – зазначила прем’єр-міністр Молдови.

Раніше «Схеми» і RISE. Moldova розповіли, що напередодні першого туру виборів президент України Петро Порошенко погодив зняття санкцій із «Молдовського металургійного заводу» («ММЗ») – на прохання прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа, ставленика молдовського олігарха Влада Плахотнюка, який, як встановили журналісти, опосередковано пов’язаний з роботою цього підприємства, і який, як він сам визнавав, є давнім знайомим самого Петра Порошенка.

У листі від 7 березня 2019 року Філіп звернувся до президента Петра Порошенка з проханням «виключити «ММЗ» зі списку суб’єктів, що підлягають санкціям».

Як встановили журналісти, 11 березня документ потрапив до МЗС України. Наступного дня міністерство розіслало листа всім причетним українським органам: Адміністрації президента, Кабінету міністрів, апарату РНБО, Мінекономрозвитку та посольству України в Молдові. В Адміністрації президента його зареєстрували в той же день, лист із Банкової оперативно передали в СБУ.

Лист від молдовської сторони в Україні «спрацював» рівно за тиждень – уже 19 березня РНБО ухвалило рішення вивести ВАТ «ММЗ» з-під санкцій. Президент Порошенко це рішення оперативно підписав.

Сам Павел Філіп говорити про свій лист не захотів.

За кілька днів після публікації розслідування група депутатів парламенту Молдови виступила із вимогою до тодішнього молдовського прем'єр-міністра Павла Філіпа прозвітувати щодо його листа до українського президента Петра Порошенка, який став формальним приводом для зняття санкцій із «ММЗ».

В Адміністрації тодішнього президента України Петра Порошенка відповіді «Схемам» не надали. Знімальна група намагалася запитати про справу безпосередньо у Петра Порошенка – за першої після отримання інформації його появи в публічному просторі. Це сталося 21 квітня – під час голосування на виборах президента України у другому турі. Але Порошенко так він не відповів.