Прем’єр-міністр Республіки Молдова Мая Санду відвідала українську столицю і зустрічалася із новим президентом України Володимиром Зеленським та іншими керівниками України. Це дійсно важливий момент, коли нові керівники України і Молдови зустрічаються відразу ж після формування нової влади і в Кишиневі, і в Києві.

Віталій Портников (переклад): Пані Санду, нова влада в Києві, нова влада у Кишиневі. Які перспективи виникають, на вашу думку, для відносин між двома сусідніми країнами?

Ми приїхали, сподіваючись на те, щоб покращити відносини з владою України

Мая Санду (переклад): Я сподіваюся, що найкращі перспективи для стратегічного партнерства. Уряд, який я представляю, працює вже місяць. Настав час, щоб поговорити з керівництвом України, щоб вони зрозуміли, хто ми такі. Ви всі знаєте, як склалася ситуація зі зміною влади в Республіці Молдова місяць тому. Ми розуміємо, що є ще деякі питання. Ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що наш уряд проєвропейський, що європейська інтеграція є базовою для нашої роботи, Угода про асоціацію з європейським співтовариством – найголовніший документ. Ми приїхали, сподіваючись на те, щоб покращити відносини з владою тут.​

Вже третина населення Республіки Молдова виїхала з країни – не хотіли жити в країні, де платиш податки, а потім їх використовують для того, щоб перекрити крадіжку в 12% ВВП. Ми ухвалили нелегке рішення – підписати тимчасову угоду з соціалістами, щоб почистити держоргани від впливу олігархічної системи, щоб вибудувати незалежні державні інститути влади для боротьби з корупцією. У Брюсселі вірять нам...

Половина країни вважає, що краще б був авторитарний уряд, як в Кремлі, люди думають, що демократія винна у тому, що ми є бідними, що велика корупція. На жаль, попередні уряди у Молдові дискредитували європейську модель розвитку і управління країною.

– Молдовський металургійний завод у Рибниці, на території самопроголошеної «Придністровської республіки», перебував під українськими санкціями. За повідомленнями у медіа, ваш попередник на посаді прем’єр-міністра Павел Філіп звертався до українського керівництва з проханням, щоб ці санкції скасували, тому що це підприємство нібито важливе для молдовської економіки. Це важливе підприємство для вашої економіки чи це корупційна схема?

– Для нас це стало сюрпризом, що наш уряд написав такий лист. Преса про це довідалася. Це підприємство не сплачує жодних податків до бюджету Республіки Молдова. З іншого боку, ми знаємо, що попередній уряд брав участь у контрабанді і в різних корупційних схемах спільно з тираспольським режимом. Можна сказати, що це є частиною цих корупційних схем.

Не було б участі Кишинева – більшість із цих корупційних схем не могли б існувати. Режим там зміг протриматися так довго через те, що були гроші з корупційних схем. Одне з питань, яке я обговорювала у Києві – це щодо допомоги, яку ми просимо у Києва для того, щоб боротися з контрабандою і з корупційними схемами на території Придністров’я.

– У Києві доволі часто можна почути і від політиків, і від журналістів, і від звичайних людей: давайте завершимо війну – і у нас буде хоч якийсь час, буде як Придністров’я у Молдові – там не стріляють (дійсно не стріляють), там люди їздять з однієї частини країни в іншу, хай і називається «республіка», але можуть спокійно пересуватися з Тирасполя у Кишинів, з Кишинева у Тирасполь, немає війни, є «два уряди» на одній землі, але це ж не заважає простим людям жити. Пані Санду, насправді не заважає?

Не вважаю, що приклад Придністров’я є вдалим для вашої ситуації

– Проблема у тому, що цей «якийсь час» у нас вже триває майже 30 років! І незрозуміло, ще скільки триватиме. Ми робили усе, що могли, у Кишиневі, щоб люди там почувалися добре. Ми включили Придністров’я у формат врегулювання. У нас називається «5+2». Але, на жаль, не знайшли політичного врегулювання і незрозуміло, коли це може відбутися. Вам потрібно ще шукати ці методи. Я не вважаю, що приклад Придністров’я є вдалим для вашої ситуації.

– Пані Санду, для нас тут дуже важливе питання – стійкість цінностей. Те, що відбувалося під час голосування в ПАРЄ, коли ваш колега по коаліції Андрей Нестасе проголосував за повернення російської делегації, тут викликало певне відчуття гіркоти і розчарування. Ні на що інше не очікували від депутата-соціаліста. Але Нестасе, який був одним із лідерів демократичних сил (у Києві багато хто вболівав за нього, коли були фактично зірвані вибори мера Кишинева, на яких він переміг), і мало хто очікував, що він так проголосує і що проголосує так усвідомлено, як він згодом підтвердив в інтерв’ю ЗМІ.

– Ми підтримуємо територіальну цілісність і незалежність, суверенітет України. Ми завжди про це говорили і завжди говоритимемо. Андрей Настасе, напевне, приїде до Києва, і ви матимете змогу запитати у нього щодо цього голосування. Але я хочу вас запевнити, що і політична партія «Дія і солідарність», яку я представляю, і партія, яку представляє Нестасе – це проєвропейські партії.

– Ви приїжджаєте у Київ, в Брюссель. Президент Молдови Ігор Додон і спікер парламенту Зінаїда Гречане приїжджають у Москву. Ви уявляєте ситуацію, коли ви все ж таки зможете їздити в одні і ті ж столиці одночасно, коли, наприклад, Додон відкличе свої слова про територіальну приналежність Криму і зможе зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським?

– Я сподіваюся, що це станеться. Я говорила, що він (президент Молдови – ред.) повинен це зробити (відкликати свої слова про те, що Крим є «фактичною територією Росії» – ред.). Тому що для нас важливо мати гарні відносини з нашими сусідами – і з Румунією, і з Україною. Я знаю, що будуть запрошення для представників Соцпартії у Брюссель, щоб ті поїхали туди і сказали чітко, що вони підтримують європейський курс Республіки Молдова.

– Які складні питання у молдовсько-українських відносинах, які існували до сих пір, ви хотіли б вирішити з новим українським керівництвом?

Для нас дуже важлива допомога у Придністров’ї, щоб зменшити контрабанду і корупційні схеми

По-перше, для нас дуже важлива допомога у Придністров’ї, щоб зменшити контрабанду і корупційні схеми, як я вже казала. У нас є складні питання щодо Дністра. Є питання щодо транспорту, щодо розподілу майна і демаркації кордону. Я розумію, що у вас наближаються парламентські вибори. Я сподіваюся, що коли вони відбудуться, мої колеги з уряду приїдуть і зможуть поговорити конкретно з урядом у Києві.

Повну версію інтерв'ю дивіться сьогодні о 15.30 у програмі «Ваша Свобода» на телеканалі «Еспресо» і ютуб-каналі Радіо Свобода