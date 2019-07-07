Прем’єр-міністр Молдови анонсувала візит до України

Прем’єр-міністр Молдови Майя Санду наступного тижня приїде з візитом до України. Як повідомила вона на своїй сторінці у Facebook, візит до Києва відбудеться 11 липня.

«Дякую президентові Володимиру Зеленському за запрошення та готовність до такої зустрічі. Україна та Молдова мають подібний політичний досвід у регіоні, особливо у боротьбі з корупцією та побудові демократичних та функціональних держав, орієнтованих на потреби та сподівання громадян, і мають одну мету європейської інтеграції. Тому тісне співробітництво між нашими країнами матиме позитивний вплив як на безпеку в регіоні, так і на життя громадян обох країн», – повідомила Санду.

Вона також додала, що 16 липня перебуватиме з візитом у Німеччині.

Майя Санду стала очільницею уряду на тлі політичної кризи у Молдові.

9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим в.о. глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Той, у свою чергу, розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня. Парламентська більшість у складі проросійської Соціалістичної партії та проєвропейського блоку Acum обрала керівництво законодавчого органу і призначила уряд на чолі з Майєю Санду, підтримку якій висловив Ігор Додон. Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком.

Конституційний суд спочатку встав на сторону Плахотнюка, а потім скасував свої ж власні рішення, заявивши про «тиск». Конституційний суд намагався заблокувати призначення Санду прем’єр-міністром. В результаті кілька днів в Молдові працювали два кабінети – підтримуваний Плахотнюком старий уряд Павла Філіпа і новий кабінет прихильників президента Додона і прозахідної опозиції ACUM.

Через кілька днів, після того, як США, ЄС і Росія виступили на підтримку нового кабінету, старий кабінет відмовився від влади. Плахотнюк виїхав з країни, а Конституційний суд скасував свої рішення про позбавлення Додона повноважень і дострокові вибори до парламенту. Нова влада закликала суддів подати у відставку, що вони зрештою і зробили.

Влада оголосила про масштабну перевірку всіх фактів корупції, які пов’язують з Плахотнюком. Новий уряд стверджує, що має намір розвивати відносини як із Заходом, так і з Росією.