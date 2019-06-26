Конституційний суд Молдови в повному складі пішов у відставку

У Молдові пішов у відставку весь склад Конституційного суду. Відповідне повідомлення 26 червня з’явилося на сайті суду.

До відставки суддів раніше закликали президент Молдови Ігор Додон і прем’єр-міністр Майя Санду.

Такі заклики з’явилися після того, як Конституційний суд спочатку встав на сторону їхнього противника, колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка, а потім скасував свої ж власні рішення, заявивши про «тиск». Конституційний суд намагався заблокувати призначення Санду прем’єр-міністром. В результаті кілька днів в Молдові працювали два кабінети – підтримуваний Плахотнюком старий уряд Павла Філіпа і новий кабінет прихильників президента Додона і прозахідної опозиції ACUM.

Через кілька днів, після того, як США, ЄС і Росія виступили на підтримку нового кабінету, старий кабінет відмовився від влади. Плахотнюк виїхав з країни, а Конституційний суд скасував свої рішення про позбавлення Додона повноважень і дострокові вибори до парламенту. Нова влада закликала суддів подати у відставку. Влада оголосила про масштабну перевірку всіх фактів корупції, які пов’язують з Плахотнюком. Новий уряд стверджує, що має намір розвивати відносини як із Заходом, так і з Росією.