У Молдові затриманий лідер проросійської партії Ренато Усатий

Лідер проросійської політичної сили «Наша партія» Ренато Усатий 16 червня був затриманий співробітниками правоохоронних органів Молдови, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода. Це сталося після того, як Усатий перетнув пункт пропуску на кордоні Румунії та Молдови.

Як повідомили представники «Нашої партії» Усатий телефоном повідомив, що був затриманий і його доставлять до Кишинева в прокуратуру з боротьби з організованою злочинністю і розслідування спеціальних справ. За даними прихильників політика, такою є процедура, оскільки раніше були оголошені ордери на його арешт. Однак, за їхніми словами, поки не можна говорити про повноцінне затримання, а лише про доставку його до прокуратури для бесіди.

У прокуратурі Молдови заявляли, що Усатий «звинувачується в організації злочинного угруповання, члени якого скоїли два злочини – привласнення чужого майна та замах на вбивство».

Кілька років Усатий жив у Москві. Після того, як дотепер владна й підконтрольна олігарху Владу Плахотнюку Демократична партія 14 червня оголосила про складання владних повноважень і відставку уряду Павела Філіпа, Усатий заявив, що ситуація в країні змінилася. Він вирішив повернутися до Молдови, щоб «розібратися з кримінальними справами», які, за його словами, були порушені незаконно.

9 червня Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим в.о. глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Той, у свою чергу, розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня. Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соціалістичної партії та проєвропейського блоку Acum обрала керівництво законодавчого органу і призначила уряд на чолі з Майєю Санду, яку підтримує Ігор Додон. Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком.

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Однопартійці Філіпа з Демократичної партії заявили про намір оскаржити легітимність нового уряду.

10 червня відбулися засідання двох кабінетів міністрів на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду.