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11 Липень 2019, Київ 19:41
Новини | Політика

Зеленський: Україна і Молдова не хочуть російських військ на своїй території

Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єром Молдови Маєю Санду подякував за підтримку з боку Молдови суверенітету і територіальної цілісності України

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Україна і Молдова не хочуть присутності російських військ на своїй території та нав’язування країнам так званої федералізації, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єром Молдови Маєю Санду.

«Україна і Молдова об’єднані одним спільним бажанням: щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав’язування нам так званої федералізації», – сказав він 11 липня в Києві.

Зеленський також подякував Санду за підтримку з боку Молдови суверенітету і територіальної цілісності України.

/**/ /**/ /**/ Під час акції «Захисти Конституцію #CтопРеванш» біля офісу президента України. Київ, 27 червня 2019 року
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Переважно російськомовний регіон Придністров’я оголосив про свою незалежність від Молдови в 1990 році. Нетривала війна велася між молдавськими військами і сепаратистами Придністров’я 1992-93 роках, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.

У Придністров’ї в радянські часи базувалася 14-а армія СРСР, а потім Збройних сил Росії. Після війни Кишинів втратив контроль над цим регіоном. У тій війні на боці сепаратистів взяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі.

Як Росія організовує провокації на Донбасі?
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Як Росія організовує провокації на Донбасі?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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