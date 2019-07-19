Експрем’єр Молдови відповів на критику наступниці щодо зняття санкцій із заводу в Придністров’ї

Колишній прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп, після листа якого був виведений з-під українських санкцій «Молдовський металургійний завод» – один із найбільших платників податків у невизнаній «Придністровській Молдовській республіці», розкритикував свою наступницю Маю Санду.

В інтерв’ю Радіо Свобода 12 липня Санду назвала зняття санкцій «частиною корупційних схем»​.

Філіп заявив, що «не можна боротися за реінтеграцію країни, не знаючи проблем жителів лівого берега Дністра».

У заяві у фейсбуці він написав, що не знає, чи бувала голова уряду в Придністров’ї, і які заходи має намір вжити уряд для врегулювання конфлікту. «Прем’єр-міністр зобов’язаний захищати права й економічні інтереси вітчизняних підприємств. І, якщо Мая Санду не знає, хочу нагадати, що ММЗ офіційно зареєстрований в Агентстві держпослуг, і там працює понад 2340 робітників», – написав колишній прем’єр-міністр Молдови 18 липня.

Минулого тижня нова прем’єр-міністр Молдови Мая Санду заявила, що виведення з-під українських санкцій «Молдовського металургійного заводу» – одного з найбільших платників податків у невизнаній «Придністровській Молдовській республіці» – відбулося внаслідок «корупційних схем» попереднього уряду.

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») і проекту розслідувань RISE. Moldova виявили, що українські санкції із проросійського «ММЗ» були зняті за прямою вказівкою з Адміністрації президента Петра Порошенка після листа тодішнього прем’єра Молдови Павела Філіпа – ставленика молдовського олігарха Влада Плахотнюка, який називав Порошенка своїм «старим другом».

Санду наголосила, що без участі Кишинева «більшість із цих корупційних схем не могли б існувати», і саме «гроші з корупційних схем» дозволили так довго проіснувати «режиму» в невизнаному Придністров’ї.

Також прем’єрка зазначила, що лист із проханням зняти санкції з металургійного заводу в «ПМР», який молдовський уряд надіслав тодішньому керівництву України, став сюрпризом і в самій Молдові – адже підприємство, якого він стосувався, «не сплачує жодних податків» до її бюджету.

За кілька днів після публікації розслідування група депутатів парламенту Молдови виступила із вимогою до тодішнього молдовського прем'єр-міністра Павла Філіпа прозвітувати щодо його листа до українського президента Петра Порошенка, який став формальним приводом для зняття санкцій із «ММЗ».

В Адміністрації тодішнього президента України Петра Порошенка відповіді «Схемам» не надали. Знімальна група намагалася запитати про справу безпосередньо у Петра Порошенка – за першої після отримання інформації його появи в публічному просторі. Це сталося 21 квітня – під час голосування на виборах президента України у другому турі. Але Порошенко так він не відповів.

Павел Філіп говорити про свій лист не захотів.