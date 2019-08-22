«Євросолідарність»: до партії не зверталися щодо кандидатур до уряду

У партії «Європейська солідарність» заявляють, що пропрезидентська партія «Слуга народу», переможець позачергових парламентських виборів, не зверталася до неї з пропозиціями подати кандидатури своїх представників до нового складу Кабінету міністрів.
Коментуючи заяву обраного народного депутата, четвертого номера у списку «Слуги народу» Давида Арахамії, що представники інших політичних партій відмовилися пропонувати своїх кандидатів на посади в Кабміні, обрана народна депутатка від «Євросолідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала цю заяву «дивовижною» і додала, що «просто обурена» нею. За словами Климпуш-Цинцадзе, вона не може зрозуміти, на чому такі заяви ґрунтуються, коли до її партії ніхто зі «Слуги народу», яка формує новий уряд, не звертався з пропозицією «подумати щодо своїх представників у наступному уряді України».
Попереднього дня, 21 серпня, Давид Арахамія, який є висуванцем партії на посаду голови фракції «Слуги народу» в новому складі парламенту, стверджував, що представники інших політичних партій відмовилися пропонувати своїх кандидатів на посади в новому Кабінеті міністрів.
Пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула за підсумками позачергових парламентських виборів понад 250 мандатів депутатів Верховної Ради. Цього достатньо, щоб сформувати однопартійний уряд без допомоги жодних союзників.
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