Ім’я нового прем’єра стане відомо 29 серпня – Арахамія розповів деталі про майбутній уряд

Україна дізнається ім’я нового голови уряду тоді ж, коли відбудеться перше засідання Верховної Ради 9 скликання – про це розповів журналістам 21 серпня новообраний народний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія.

«29-го (стане відомо ім'я нового прем’єр-міністра). Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато», – пообіцяв він.

Арахамія зазначив також, що всі члени поточного уряду «мають шанси» залишитися в новому складі Кабінету міністрів, але один міністр «точно» збереже посаду. Прізвища цієї людини член президентської партії називати не став.

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Крім того, Арахамія назвав головним пріоритетом роботи нового уряду економічний розвиток.

«Економічне зростання якнайшвидше, тому що це номер один, який виборці чекають. Коли опитування робиш, всі кажуть: «хочу жити краще з точки зору економінчих умов». Як жити краще? Країна має виходити з цього боргового стану і зростати. Що таке зростати? 8% на рік, 7%-8% ВВП. Це дуже складно, майже неможливо, для цього потрібне командне зусилля, всі разом повинні працювати, щоб зробити це можливим», – заявив народний депутат.

Він також зазначив, що уряд не буде формуватися за квотним принципом.

«В уряді немає квот. Це був якийсь договорняк, зараз договорняки непотрібні країні, тому може бути просто технократичний уряд. Не партійний, не політичний, а технократичний», – стверджує Арахамія.

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Крім того – за його словами, представники інших політичних партій відмовилися пропонувати своїх кандидатів на посади в Кабінеті міністрів.

«Коли я дзвоню представникам інших партій і кажу: «а ви можете надати свій шортліст нормальних кандидатів на міністрів?», а вони кажуть: «а ми хочемо, щоб ви несли відповідальність, ми не дамо» скажіть мені, це продержавницька позиція чи чисто політична спекуляція… Я не хочу прізвища казати, але якщо є така позиція, нехай вони лісом всі йдуть», – заявив він.

На початку серпня стало відомо, що сам Арахамія є претендентом на посаду голова фракції «Слуги народу» в новому парламенті.

Переможець дострокових виборів до Верховної Ради «Слуга народу» збирається запропонувати на посади спікера та першого віцеспікера свого лідера Дмитра Разумкова та представника президента в парламенті Руслана Стефанчука.

Перше засідання парламенту дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.