Флешмоб на підтримку Супрун: чому українці хочуть бачити її на посаді міністра?

У соціальних мережах новий флешмоб – українські дописувачі вимагають призначення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я. Сама Супрун зараз обіймає посаду виконувача обов’язків.

Чому соціальні мережі активізувались саме зараз? І чи дійсно всі підтримують Уляну Супрун? Радіо Свобода зібрало найпопулярніші публікації із соціальних мереж.

У соціальних мережах знову тільки й чути про Уляну Супрун. Першим на своїй сторінці у фейсбуці опублікував київський рекрутер і куратор TEDxKyiv​ Владислав Грезєв. У коментарі Радіо Свобода він пояснив, чому варто говорити про призначення Уляни Супрун на посаду очільника МОЗ саме тепер: «Зараз саме вчасно закцентувати увагу Зеленського та його партії на тому, що медреформа – непроста. І потягнути її може тільки Супрун далі. В неї є підтримка прогресивного суспільства, і треба на все це зважати, робити розумні вчинки»​. Особливо важливо говорити про Уляну Супрун, на думку Владислава, в контексті конфігурації нового уряду.

Активіст закликав писати пости на підтримку Уляни Супрун і обрамляти їх хештегами #УлянувМіністри #селфізУ, а також публікувати свої селфі з нею, якщо такі є.

Громадський діяч Дмитро Дробот одним із перших відгукнувся на заклик і написав: «Уляна Супрун – найкращий урядовець з тих, кого я знаю. І було б добре, якби вона продовжила реформу в охороні здоров’я».

Поет Павло Коробчук навіть присвятив Уляні Супрун вірш:

Агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко написав про те, чому він вважає Супрун достойною для посади міністра охорони здоров’я: «Знаєте, за що я поважаю Уляну Супрун? За те, що це єдиний міністр за всю історію України, який не просто відмовився від хабаря, а вчинив так, як і мають робити абсолютно усі посадові особи: отримавши пропозицію щодо неправомірної вигоди, вона звернулася до НАБУ із відповідною заявою, і детективи, отримавши ухвалу на негласні слідчо-розшукові дії, з участю пані Уляни зафіксували злочин і затримали корупціонера».

До акції підтримки долучився і співак Сашко Положинський.

Український медичний блогер MED GOblin пише у своїй спільноті: «​Ви можете бути релігійним, або вірити у карколомний збіг обставин. Але ігнорувати, що Україна чи не вперше за своє існування отримала гідного міністра, – ви не можете».

Політик Петро Андрющенко розповідає про роботу медреформи на прикладі Маріупольської лікарні.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса пише: «Зараз у Зеленського, у нової влади, буде вибір. Вони хочуть увійти в історію. Але звільнити найбільш чесного міністра в історії – це означає не увійти в історію, а наслідити. І Уляна Супрун в ролі міністра більш за все потрібна самому Зеленському. Адже хтось же повинен робити свою роботу. І проводити зміни. Доводити їх до кінця».

Долучилася до флешмобу й телеведуча Яніна Соколова.

Хто ж виступає проти призначення Уляни Супрун на посаді міністра? Президент Благодійного фонду «Запорука​» Наталія Оніпко розповідає про приклад із життя.

Багато супротивників Уляни Супрун роблять публікації про те, що її діяльність – це результат змови, направленої на скорочення населення України. Втім, ці обвинувачення фактами та доказами не підкріплюються.

Проти Уляни Супрун також часто виступають і проросійські політики, як-от колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров.

Тим часом ЗМІ вже обговорюють, хто буде очолювати Міністерство охорони здоров’я у складі нового уряду. Одним із кандидатів на цю посаду називають Михайла Радуцького. 30 липня президент України Володимир Зеленський вже призначив його своїм позаштатним радником.