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05 Червень 2019, Київ 20:13
Новини | Політика

Супрун: сподіваюся, що Зеленський не буде робити висновків, не поговоривши зі мною

Супрун: я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки

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Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун сподівається, що президент Володимир Зеленський не робитиме висновки про неї до особистої розмови.

«Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюся, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними», – сказала Супрун.

5 травня в інтерв’ю Радіо Свобода, говорячи про Супрун, Зеленський сказав: «По-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають?.. Слава Богу, у мене є інший доктор моєї сім’ї».

Супрун працює в.о. голови Міністерства охорони здоров’я України з липня 2016 року.

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