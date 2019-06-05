Супрун: сподіваюся, що Зеленський не буде робити висновків, не поговоривши зі мною

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун сподівається, що президент Володимир Зеленський не робитиме висновки про неї до особистої розмови.

«Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюся, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними», – сказала Супрун.

5 травня в інтерв’ю Радіо Свобода, говорячи про Супрун, Зеленський сказав: «По-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають?.. Слава Богу, у мене є інший доктор моєї сім’ї».

Супрун працює в.о. голови Міністерства охорони здоров’я України з липня 2016 року.