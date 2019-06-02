Супрун: година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет

Година паління кальяну завдає шкоди організму, співмірну зі 100 викуреними сигаретами, заявила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

«Кальяни більш небезпечні, ніж прийнято вважати. І навіть більш небезпечні за сигарети. Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 літра диму, у той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74,1 літра диму», – пише Супрун із посиланням на дані ВООЗ та журнал Public Health Reports.

Вона наголосила, що кальян не є безпечною альтернативою сигаретам. За її словами, дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок.

«Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання», – розповіла Супрун.

Крім того, вона наголосила, що діти, народжені в жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають вищий ризик розвитку респіраторних захворювань.

Курити кальяни у громадських місцях, включно із закладами ресторанного господарства, заборонено з 2012 року на рівні із курінням звичайних та електронних сигарет. За даними МОЗ, станом на січень 2018 року кальян продовжували курити фактично у кожному п’ятому кафе, барі та ресторані.

У листопаді 2018 року в Україні стартувала інформаційна кампанія про шкоду від куріння кальяну.