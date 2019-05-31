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31 Травень 2019, Київ 18:23
Новини | Політика

Супрун: я залишаюсь в Україні і боротимуся, щоб медична трансформація завершилася

Супрун: ми очікуємо від нового президента запитання: «Як я можу вам допомогти?»

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Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що у випадку відставки залишиться в Україні й продовжить роботу над медичною реформою.

«Незалежно від того, що відбудеться, чи ми залишимося, чи ні, я залишаюся в Україні і далі боротимуся за те, щоб медична трансформація завершилася і щоб український народ мав доступ до якісних медичних послуг, так само, як всі інші європейські країни», – сказала Супрун під час медіафоруму у Львові.

/**/ /**/ /**/ Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун
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Вона заявила, що ще не зустрічалася із новообраним президентом Володимиром Зеленським і його командою.

«Зараз Адміністрація президента формується. Там заступником глави АП працює Олексій Гончарук, який займатиметься питаннями економічного розвитку і продовженням реформ. Мабуть, через два-три тижні ми спілкуватимемося і покажемо, які відбулися зміни в реформуванні медицини, який надалі є план. Ми очікуємо від нового президента запитання: «Як я можу вам допомогти?» Ми хочемо передати все напрацьоване новій команді, незалежно, чи працюватимемо», – каже Супрун.

Звертаючись на медіафорумі до журналістів, вона закликала їх до якісної і правдивої журналістики.

Супрун працює виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я з липня 2016 року.

Страхування, безкоштовні аналізи і електронні лікарняні: Супрун про нові етапи медреформи
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Страхування, безкоштовні аналізи і електронні лікарняні: Супрун про нові етапи медреформи

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