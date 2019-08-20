«Слуга народу» делегує Разумкова та Стефанчука на посади спікера та першого віцеспікера Ради

Партія «Слуга народу» делегує Дмитра Разумкова та Руслана Стефанчука на посади спікера та першого віцеспікера Верховної Ради, повідомив після засідання підгруп підготовчої депутатської групи майбутній народний депутат від «Європейської солідарності» Артур Герасимов.

«Сьогодні на підгрупі було озвучено від фракції «Слуга народу», що вони делегують Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука на позиції спікера і першого віцеспікера... Що стосується віцеспікера, то поки що немає таких речей, тому що ідуть обговорення», – заявив Герасимов.

Лідер партії «Слуга народу» Разумков, зі свого боку, розповів, що ці призначення ще має розглянути парламент.

«Партія запропонує, скоріш за все, саме такі кандидатури на зазначені посади», – наголосив Разумков.

Перше засідання парламенту дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.