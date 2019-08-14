До партії «Слуга народу» офіційні пропозиції  щодо коаліції не надходили – Разумков

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков повідомив, що на сьогодні до пропрезидентської партії не надходили офіційні пропозиції щодо коаліції у Верховній раді дев’ятого скликання. Про це Разумков сказав після засідання підготовчої депутатської групи Верховної Ради.

«Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту про створення коаліції політичної партії «Слуга народу» поки не надходило», – сказав Разумков.

За його словами, наразі питання про коаліцію не закрите.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їхніми підсумками пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.