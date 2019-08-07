Офіційна преса опублікувала список депутатів Ради, обраних за партійними списками

Газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр» опублікували список народний депутатів, обраних у загальнодержавному багатомандатному окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Про це повідомляють сайти видань.

«Список народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, друкується на підставі договору з ЦВК та згідно з наданими нею оригіналами», – зазначає видання «Голос України».

3 серпня Центральна виборча комісія встановила офіційні результати позачергових парламентських виборів у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Згідно з протоколом, за партію «Слуга народу» проголосували 43,16% виборців (6 млн 307 тис. 793 голосів), партію «Опозиційна платформа – За життя» підтримали 13,05% (1 млн 908 тис. 111 голосів), «Батьківщину» – 8,18% (1 млн 196 тис. 303 голосів), «Європейську солідарність» – 8,10% (1 млн 184 тис. 620 голосів), «Голос» – 5,82% (851 тис. 722 голосів). Решта партій не подолали п’ятивідсоткового бар’єру.

Таким чином, за виборчими списками «Слуга народу» отримує 124 місця, «Опозиційна платформа – За життя» – 37, «Батьківщина» – 24, «Європейська солідарність» – 23, «Голос» – 17.