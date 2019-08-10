Радіо Свобода Daily: Як пройшло перше засідання підготовчої депутатської групи

Перше засідання підготовчої депутатської групи

Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів провела перше засідання у Верховній Раді. Тут можна подивитися пряму трансляцію від Радіо Свобода.

Засідання депутатської групи скликав чинний голова Верховної Ради Андрій Парубій. На нього запросили 17 обраних депутатів від «Слуги народу», трьох – від «Опозиційної платформи – За життя», двох від «Батьківщини» та «Європейської солідарності» та одного – від «Голосу».

На засіданні, зокрема, вирішили, що перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня.

А представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що законопроект про імпічмент президента України стане одним із перших, який розгляне Верховна Рада нового скликання.

До початку та після цієї зустрічі Радіо Свобода розпитувало депутатів про те, кого вони бачать новими спікером, віцеспікером, прем'єром, а також, з ким планують об'єднуватися і які комітети очолювати. Що нам відповіли, читайте в матеріалі.

У зоні розведення сил хазяйнують бойовики

Після того, як українські війська покинули смугу на околиці Станиці Луганської, тут вже неодноразово відбувалися провокації з боку представників ОРДЛО. Вони перетинають міст і з’являються на території, підконтрольній Україні, заявляють, що це їхня земля «за Мінськом», проводять неузгоджене розміновування і не дозволяють фахівцям проводити обстеження. Однак за домовленостями тристоронньої групи, на цій території не може бути ані українських військових, ані формування «ЛНР». Цей пункт порушується. Третьої сторони, котра могла б присікати порушення у демілітаризованій зоні, не створили, а Києву туди входити заборонено. Хто має це контролювати? Відповідь на це запитання з'ясовували наші журналісти.

TEDxYouth@Kyiv 2019

У вересні в Києві відбудеться конференція TEDxYouth@Kyiv 2019. Тема події – «святкувати проблеми». За словами організаторів, виступи учасників будуть зосереджені саме на складнощах, із якими їм доводилося стикатися. Радіо Свобода як інформаційний партнер події зібрало 10 найцікавіших фактів про конференції TED у світі та в Україні.

І ще кілька коротких новин:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України проситиме заарештувати директора держпідприємства «Оператор ринку» Володимира Євдокимова, затриманого в справі стосовно формули «Роттердам+» із правом внести 50 мільйонів гривень застави, повідомив очільник САП Назар Холодницький.

Депутати підконтрольного Кремлю російського парламенту анексованого Криму у двох читаннях ухвалили поправки до закону, які дозволяють здавати в оренду землю «націоналізованих» після анексії півострова українських підприємств без проведення торгів.

У Великій Британії виготовили крафтову горілку «Atomik» із води та зерна із Чорнобильської зони відчуження. Вчені з Портсмутського університету та України створили напій у межах трирічного дослідницького проєкту, який полягав у вивченні міграції радіонуклідів із ґрунтів зони відчуження до сільськогосподарських культур.

Київський метрополітен попередив про можливе обмеження роботи трьох станцій у центрі міста у зв’язку з футбольним матчем між «Шахтарем» та «Динамо Київ».

Ретельно плануйте свій маршрут!

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