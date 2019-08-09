У зоні розведення сил хазяйнують бойовики. Хто їх затримає?

Після того, як українські війська покинули смугу на околиці Станиці Луганської, тут вже неодноразово відбувалися провокації з боку представників ОРДЛО. Вони перетинають міст і з’являються на території, підконтрольній Україні, заявляють, що це їхня земля «за Мінськом», проводять неузгоджене розміновування і не дозволяють фахівцям обстежувати конструкцію. Однак за домовленостями тристоронньої групи, на цій території не може бути ані українських військових, ані формування «ЛНР». Цей пункт порушується. Третьої сторони, котра могла б присікати порушення у демілітаризованій зоні, не створили, а Києву туди входити заборонено. Хто має це контролювати?

За 5 років війни розведення військ уже відбувалося, проте, жодне з них не було на 100% виконане. Приклад, Новолуганське, Золоте, Богданівка…

«Буферна зона» на аркуші мінських домовленостей фактично ставала зоною небезпеки для українських військ. Кількість обстрілів з боку ОРДЛО збільшувалася, і з часом українські військові були змушені повертати свої позиції назад. Ви можете пам'ятати ці випадки – зазвичай ЗМІ писали, що українські військові «просунулися вперед», але насправді, вони не посували лінію розмежування – а прибирали сіру зону.

Кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір працював у кількох із цих точок.

«Будь-яка така сіра зона небезпечна, тому що нею може скористатися диверсійно-розвідувальна група Тобто просто до українських позицій можуть підходити бойовики і робити диверсії. Крім того, це контрабанда в ОРДЛО. Ось з'явилася буферна зона в Станиці Луганській – і туди лізуть всі, кому не лінь», – каже Кушнір.

Появі «сірої зони» під Станицею перешкоджає природний рель'єф – там тече ріка. Щоб потрапити до українських позицій, потрібно перейти міст або перепливти Сіверський Донець, що можливо, але складно. Тому єдине, що можуть зробити представники ОРДЛО, це переходити міст.

Так, як зробили 7 серпня, коли на українському боці з'явилися Ольга Кобцева та Владислав Дейнего.



Їх ніхто не затримав – СБУ пояснила, що так порушила б мінські угоди, адже зона нейтральна. Зупинити їх словами намагався голова Станично-Луганської ВЦА Юрій Золкін.

Члени угруповання «ЛНР» заявили, що він не має повноважень спілкуватися з ними від української сторони. Але тоді хто має повноваження?

Радіо Донбас.Реалії запитало у колишнього спікера Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова.

​«З ними можуть спілкуватися представники Національної поліції, які мають у законний спосіб, маючи відповідний документ, зупинити їх, затримати і проводити відносно них відповідні слідчі дії», – пояснив Владислав Селезньов.

У буферній зоні дійсно мають знаходитися не лише представники Національної поліції, але й СБУ, каже експерт з питань безпеки Олександр Мусієнко. Хоча у «мінських домовленостях» і прописано зовсім інше.

«А кому тоді охороняти (там – ред.) громадянський порядок? А якби ці люди прийшли сюди зі зброєю, вийшли б на міст і почали б стріляти? Треба прораховувати такі варіанти і ризики. Мені здається, що Національна поліція і СБУ повинні бути присутні. Нехай не військові, важка зброя відведена, але якийсь контингент мінімальний, для того, щоб забезпечити громадський порядок і безпеку, повинен бути. А так ці провокатори будуть приходити сюди і розповідати, де і чия територія», – каже Мусієнко.

Крім того, експерт нагадав, що за мінськими домовленостями представники ОРЛО можуть лише спостерігати за тим, як розбирають споруди, відбувається розмінування та ремонт мосту, але з протилежного (окупованого) боку. Однак, мінська група не розробила механізм впливу на них.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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