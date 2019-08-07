СБУ пояснила, чому не затримала представників угруповання «ЛНР» у Станиці Луганській

Затримання представників підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» Ольги Копцевої та Владислава Дейнеги в Станиці Луганській стало би приводом для заяв про зрив Україною Мінських домовленостей, повідомила Служба безпеки України.

«Поява поблизу КПВВ «Станиця Луганська» «парламентарів» квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів. Затримання Копцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало би приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я», –заявили в СБУ.

Водночас Служба безпеки наголосила, що розслідує кримінальні провадження стосовно Копцевої та Дейнеги. СБУ пообіцяла, що вони «відповідатимуть перед законом».

Представники збройного угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего та Ольга Копцева, які 6 серпня побували в Станиці Луганській, заявили, що бойовики, нібито згідно з Мінськими домовленостями, мають контролювати і населений пункт Щастя.

Копцева пригрозила присутнім журналістам, що використає відео розмови з українським чиновником Золкіним на переговорах у Мінську, якщо його викладуть у мережу. Пізніше вона почала вимагати, щоб журналісти «розвернули камери на 180 градусів».