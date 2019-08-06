Представники бойовиків «ЛНР» заявили свої права на Щастя – ЗМІ

Представники бойовиків незаконного збройного угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего та Ольга Копцева 6 серпня під час візиту до Станиці Луганської заявили, що бойовики, нібито згідно з Мінськими домовленостями, мають контролювати і населений пункт Щастя. Про це повідомляє «5 канал», додаючи відео з місця подій.

На записі видно, що Дейнего та Копцева перейшли лінію розмежування та намагаються переконати голову адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, ніби вони не зобов’язані триматися території, окресленої цією лінією.

Копцева пригрозила присутнім журналістам, що використає це відео на переговорах у Мінську, якщо його викладуть в мережу. Пізніше вона почала вимагати, щоб журналісти «розвернули камери на 180 градусів».

Дейнего та Копцева представляють бойовиків на переговорах у Мінську.

Раніше сьогодні керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Олександр Борщевський заявив, що головною причиною, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту в Станиці Луганській на Луганщині, є відсутність гарантій безпеки для українських фахівців з розмінування з боку підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ЛНР».

Як повідомлялося до того, 1 серпня мали почати розміновувати територію біля мосту в Станиці Луганській.

1 серпня, як повідомив кореспондент Радіо Свобода, українських фахівців під сам міст і на територію з його боків представники угруповання «ЛНР» не пустили. Не змінилася ситуація і на наступний день. Однак того разу під мостом з'явилися фахівці з боку угруповання.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.