Учасники переговорів у Мінську домовилися про ремонт моста в Станиці Луганській – ОБСЄ

У столиці Білорусі Мінську учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт моста в Станиці Луганській, повідомив представник ОБСЄ Мартій Сайдік, передає білоруський кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, через 10 днів сторони представлять свої проєкти ремонту та одночасно почнуть ремонтні роботи. Українська сторона має відновити зруйнований проліт моста, а представники угруповання «ЛНР» – покриття та огородження.

Синхронно має початися демонтаж фортифікаційних споруд на мосту. Сторони домовилися не використовувати цей міст у воєнних цілях.

Через зруйнований міст ходять щодня тисячі людей. Сайдік назвав ганебними нинішні умови переходу людей через нього.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.