Міст у Станиці Луганській можна відновити упродовж місяця, якщо інша сторона демонтує укріплення – Зеленський

Україна готова відновити упродовж місяця зруйнований міст у Станиці Луганській, заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу із головою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у рамках саміту Україна-ЄС.

«Нам нічого не треба від тієї сторони. Ми готові. У нас є гроші – і в бюджеті, і є пропозиції від наших європейських партнерів. Але для того, щоб побудувати міст, треба, щоб та сторона демонтувала бетонні укріплення. На останньому Мінську вони сказали, що технічно їм на це потрібно десь 8-10 днів», – сказав глава держави.

За його словами, якщо представники угруповання «ЛНР» не виконають демонтаж, українська сторона почне будівництво самостійно за участі цивільних робітників.

Зараз на Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На думку правозахисників, така система ускладнює, а часом і унеможливлює пересування, зокрема, представників маломобільних груп, які хочуть перетинати лінію розмежування на Луганщині, тоді як на Донеччині діє кілька таки пунктів пропуску – і для пішоходів, і для транспорту.

Українська сторона намагалася запустити роботу ще одного пункту перетину лінії розмежування на Луганщині біля селища Золоте, але бойовики не пропускали людей на окуповану територію через цей КПВВ.