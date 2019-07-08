Зеленський розраховує почати переговори щодо газу вже у вересні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує почати тристоронніх газових переговорів» вже восени.Про це він сказав під час спільного брифінгу разом із головою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером в рамках саміту Україна-ЄС у Києві.

«Щодо пана Шефчовича (віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович – ред.). Так, я мав розмову з ним щодо нового контракту. Ви знаєте, що у нас строки, і ми повинні продовжувати контракт. Наскільки я знаю, що хочуть продовжувати цю розмову у грудні. Але йдеться про енергетичну безпеку України, і я сказав позицію свою та нашої команди, що саме у вересні ми хочемо сідати за стіл і вирішити це питання», – зазначив він.

У травні віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що потрібно якнайшвидше почати переговори за участю України, Росії та ЄС, оскільки збереження газопостачань через українську ГТС після 2019-го року є стратегічною необхідністю, і нова угода має визначати головні параметри майбутнього газового транзиту, включно з його тривалістю, річними обсягами й можливими гарантіями.

За даними, опублікованими на сайті українського уряду, Україна погоджуєтьсяна згадані Шефчовичем тристоронні переговори, однак має намір вістоювати свою позицію, зокрема, щодо російського проекту «Північний потік-2».

Проект «Північний потік-2» (Nord Stream-2) має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».