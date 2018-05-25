Після завершення газових контрактів з Росією Україна має залишатися важливим транзитером – Шефчович

Україна мусить залишатися важливою газотранспортною державою після припинення її газових контрактів із Росією в 2019 році, заявив у Брюсселі віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

«У цьому контексті, сповненому юридичних та політичних викликів, найкращий вихід – якомога швидше зібратися на тристоронні переговори, тож я й надіслав на початку тижня запрошення Росії й Україні. Ми мусимо побудувати довіру, заручитися гарантіями і повагою до європейських правил, включно із газопроводами, які плануються, та рішеннями Арбітражного суду», – заявив представник Єврокомісії.

На його думку, збереження газопостачань через українську ГТС після 2019-го року є стратегічною необхідністю. Як каже Шефчович, нова угода має визначати головні параметри майбутнього газового транзиту, включно з його тривалістю, річними обсягами й можливими гарантіями.

«Тільки таким чином може бути гарантована енергетична безпека в Центральній та Східній Європі. Ми сподіваємося на побудову добрих комерційних відносин між «Нафтогазом» та «Газпромом». Такої думки притримується не лише Єврокомісія, а й кожна з країн ЄС, включно із членами Нормандського формату – Німеччиною та Францією», – каже єврокомісар.

За даними, опублікованими на сайті українського уряду, Україна погоджується на згадані Шефчовичем тристоронні переговори, однак має намір вістоювати свою позицію, зокрема, щодо російського проекту «Північний потік-2».

Проект «Північний потік-2» (Nord Stream-2) має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».