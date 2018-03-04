Єврокомісія готова до посередництва у газовій суперечці України та Росії

Європейська комісія висловила готовність стати посередником у владнанні газової сперечки між Україною та Росією. Про це говориться у заяві віце-президента Єврокомісії з питань енергетичного союзу Мароша Шефчовіча.

Заяву Мароша Шефчовіча, датовану четвертим березня, опубліковано у неділю на сайті Єврокомісії.

В ній говориться, що після звернення наприкінці цього тижня з боку української влади, Шефчовіч сконстатувався з українською та російської сторонами, провівши телефонні переговори з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, керівником «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим, а також міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

«Розмови стосувались на стурбованості України щодо рівня тиску в газопостачанні з Росії, на газі для забезпечення транзиту до Європейського союзу, а також та недавньому рішенні Стокгольмського арбітражу», – говориться в повідомленні Єврокомісії.

Єврокомісія готова виступати посередником у подоланні розбіжностей між сторонами

В заяві Шефчовіча також висловлюється готовність Брюсселя до посередництва між Києвом та Москвою у газовій суперечці.

«Європейська комісія готова брати участь і виступати посередником у тристоронньому процесі, який у минулому довів свою ефективність у подоланні розбіжностей між сторонами. Через складність і делікатність цього питання, ми будемо продовжувати вивчати можливості такого процесу в двосторонньому порядку», – йдеться в повідомленні.

Україна та Росія підтвердили свою готовність залишатися в тісному контакті з Європейською комісією

«Україна та Росія підтвердили свою готовність залишатися в тісному контакті з Європейською комісією. Я буду уважно стежити за ситуацією, щоб переконатися, що щоб була постійна гарантія транзиту російського газу через Україну до ЄС, оскільки це залишається нашим пріоритетом.», – цитує повідомлення Єврокомісії заяву Мароша Шефчовіча.

З повідомленні також говориться, що Шефчовіча поінформували про намір російського «Газпрому» розірвати контракти з «Нафтогазом» після рішення Стокгольмського арбітражу.

«Ця процедура, однак, може зайняти деякий час та не буде мати безпосередніх наслідків щодо постачання газу», – говориться в заяві Шефчовіча.

Водночас Єврокомісія зауважила, що всі існуючі зобов’язання щодо постачання та транзиту газу до ЄС наразі дотримуються.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації на суму 4,63 мільярда доларів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, у компанії оголосили про початок процедури розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України» на поставку й транзит газу.

1 березня у компанії «Укртрансгаз» заявили про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську ГТС і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання. Уряд запровадив національний план дій в енергетиці щодо обмеження споживання природного газу.

Президент Петро Порошенко запевнив, що транзиту газу в Європу нічого не загрожує, а сьогодні заявив, що ситуація з газопостачанням всередині України також стабілізувалася.