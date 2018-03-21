ЄС готовий до посередництва щодо угоди України і Росії про транзит газу після 2019 року – Шефчович

Європейський союз прагне залагодження газового протистояння між російським «Газпромом» та українським «Нафтогазом» і готовий до посередництва щодо транзитного контракту після 2019 року, повідомив 21 березня віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шефчович.

«З огляду на те, що «транзитний контракт» чинний до кінця 2019 року, ми вважаємо, що найкращим подальшим шляхом є якомога швидше проведення тристоронніх переговорів (України, Росії та ЄС – ред.), аби укласти угоду щодо обсягів газового транзиту на період після 2019 року», – заявив Шефчович під час обговорення у Європарламенті газової суперечки України і Росії.

Віце-президент Єврокомісії наголосив, що готовий особисто виконати роль посередника в переговорах між Києвом та Москвою як задля вирішення нинішньої проблеми газопостачання, так і для з’ясування майбутнього російського газового транзиту через Україну.

«Якщо йде мова про будь-яку зупинку контрактів, то ми очікуємо, що це має робитися впорядковано, враховуючи всі права та зобов’язання обох сторін, а також вплив, який це матиме на треті країни, а саме держави ЄС», – заявив Шефчович.

Він також наголосив на необхідності модернізації української газотранспортної системи.

«У виграші будуть всі сторони, коли до цього долучаться гідні довіри, відомі західні компанії», – додав Шефчович.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» заявив про незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу, а згодом оголосив намір розірвати контракт, термін якого збігає наприкінці 2019 року. Фахівці вважають, що в разі небажання «Нафтогазу» припиняти дію контракту судова тяганина триватиме не один рік.