1 серпня мають почати розміновувати територію біля мосту в Станиці Луганській – речниця Кучми

1 серпня мають почати розміновувати територію біля мосту в Станиці Луганській на Луганщині, повідомила у Facebook Дарка Оліфер, речниця представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми.

«Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня. До початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним та дзеркальним», – написала Оліфер.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.