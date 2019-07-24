Бойовики не дозволили фахівцям обстежити зруйнований міст у Станиці Луганській – голова РДА

Бойовики не дозволили фахівцям обстежити зруйнований міст у Станиці Луганській, щоб створити проект його відновлення – про це повідомив голова Станично-Луганської районної державної адміністрації Юрій Золкін.

«Російська сторона, окупанти показали, що вони не мають бажання створювати відповідні умови для ремонту мосту. Прибули проектанти, фахівці, які повинні були оцінити ситуацію по зруйнованому мосту для того, щоб виготовити відповідний проект. Щойно проектанти спустилися до провалля, вони були попереджені, що це буде сприйняте як акт агресії і людина у військовій формі, яка перебувала на протилежному боці, заборонила далі просуватися», – розповів Золкін на відео, оприлюдненому Станично-Луганської РДА.

Він також зазначив, що на місці опинилася знімальна група, не уточнивши, про який конкретно засіб масової інформації йдеться.

«Всі ми добре пам’ятаємо 2014 рік, коли після кожного обстрілу нібито випадково з’являлася група російського телебачення, «Звезда» чи ще якесь телебачення. От зараз людина у військовій формі каже: «ми не були попереджені про роботи, які повинні бути проведені», але ми бачимо групу телебачення, яка одразу вийшла із-за оборонної споруди і почала знімати на відео наших фахівців, які намагалися провести обстеження», – додав чиновник.

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17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.