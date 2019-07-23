Найбільшою перешкодою для виборів в Україні стала кремлівська агресія – міжнародні спостерігачі

Позачергові парламентські вибори в Україні були проведені добре, попри незначні й несистемні порушення в день голосування, 21 липня. Такі попередні висновки оприлюднили спостережні місії Міжнародного республіканського інституту (IRI) США та Національного демократичного інституту (NDI) США.

Як підкреслюють у своїх попередніх звітах американські аналітичні центри МРІ та НДІ, у цих національних виборах – третіх за чотири місяці – виборці змогли вільно висловити свою волю та бажання радикальних політичних змін в країні.

Найбільшою перешкодою для цих виборів міжнародні спостерігачі назвали кремлівську агресію, що не дала проголосувати 16% українців.

Експерти МРІ та НДІ високо оцінили роботу Центрвиборчкому з організації цих позачергових виборів у дуже стислі строки. І при цьому зазначили, що причиною невисокої явки виборців міг стати обраний час – літні канікули.

Спостерігачі відзначили також проблеми з політичним фінансуванням виборчих кампаній. І порекомендували посилити роль мас-медіа у протидії негативному впливові дезінформації.

«Мушу віддати належне українському урядові, який зміг провести троє виборів за чотиримісячний період. Особливо беручи до уваги агресію, яка далі триває на сході. Тому це надзвичайне досягнення для України. Тож хочу подякувати українському урядові й українським Збройним силам, які змогли забезпечити для своїх громадян можливість проголосувати у мирній обстановці, скористатися своїм правом і обрати новий парламент. І хоч були деякі незначні порушення на рівні виборчих дільниць, загалом ми вважаємо, що вибори були дуже добре організовані», – сказав «Голосу Америки» співголова місії МРІ Стівен Нікс.

Співголова місії Джуді Ванрест додала: «Україна продовжує нарощувати свою потугу в побудові демократичних інституцій. Я думаю, на будь-яких виборах трапляються нештатні ситуації, десь дільниця невчасно відкриється абощо. Я знаю, що до цих виборів працівників дільниць готували, але було дуже мало часу на підготовку. І знову-таки, якщо й були порушення, то нетипові. На більшості дільниць усе відбулося на належному рівні. Мушу віддати належне Центрвиборчкому, що зміг так добре підготувати вибори за такий короткий час».

Спостерігачка від НДІ, колишня директорка ОБСЄ Дейм Одрі Гловер поділилася думками з «Голосом Америки»: «Завжди і в будь-якій країні є можливості для покращень, коли йдеться про вибори. На цих виборах якщо й були порушення, то нічого справді серйозного. Що нас по-справжньому турбує, так це проблеми з голосуванням для внутрішніх мігрантів, а також громадян, зареєстрованих на непідконтрольних урядові територіях. Адже дуже важливо, щоб Україна функціонувала цілісно. Але поза тим це були дуже мирні, спокійні вибори. Так тримати».

Крістін Тодд, спостерігачка від НДІ, ексгубернаторка штату Нью-Джерcі зазначила: «Визначальним на цих виборах було спрямованість українців, їх віра у виборчий процес, їх прагнення змін, бажання рухатись у прозахідному демократичному напрямку. І це нас дуже надихає, бо Україна для нас дуже важлива. Тож коли ми бачимо таку підтримку демократичного виборчого процесу, то це дуже добрий знак».

Свої попередні висновки оприлюднила також місія Світового конгресу українців: «Владні структури та правоохоронні органи України загалом забезпечили цілісність та безпеку виборчого процесу, незважаючи на продовження гібридної агресії РФ проти України».

Спостерігачі від світової української діаспори назвали російську агресію найбільш негативним фактором впливу на парламентські вибори 2019 року, оскільки можливості обрати народних депутатів були позбавлені громадяни в окупованому Росією українському Криму та на окупованих територіях Донбасу.