ЦВК почала приймати протоколи з мокрими печатками – Сліпачук

Центральна виборча комісія почала приймати протоколи про підсумки голосування на парламентських виборах з мокрими печатками. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на початку засідання.

Комісія буде приймати протоколи без перерв.

За результатами підрахунку понад 93 відсотків протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України перше місце посідає партія «Слуга народу» (43,14%). Значно відстає від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (13,06%). На третій позиції знаходиться «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,18%), далі – «Європейська солідарність» (8,12%) та «Голос» (5,84).

Читайте також: Відомі політики, які не проходять у Раду. Список

Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.