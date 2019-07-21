Явка на виборах в Раду стала найнижчою в історії – інфографіка

Українці на виборах 21 липня встановили історичний антирекорд. Явка на позачергових виборах до Верховної Ради, за даними ЦВК на 20:00, склала лише 49,8%.
І це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.
Найактивнішими українці були у першому турі парламентських виборів у 1994 році. Тоді явка становила 75,6%.
«Наші спостерігачі працюють на репрезентативній кількості дільниць. Остаточна явка за нашими даними склала 49,3%. Похибка - 0,6%», - сказав ефірі Радіо Свобода аналітик громадянської мережі ОПОРа Олександр Клюжев.
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21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00. За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.
За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:
- Партія «Слуга народу» – 43,9%
- «Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%
- «Європейська солідарність» – 8,9%
- ВО «Батьківщина» – 7,6%
- «Голос» – 6,3%.
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