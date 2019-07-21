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22 Липень 2019, Київ 01:16
Політика

Явка на виборах в Раду стала найнижчою в історії – інфографіка

ОПОРА: Явка виборців склала 49,3%

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Українці на виборах 21 липня встановили історичний антирекорд. Явка на позачергових виборах до Верховної Ради, за даними ЦВК на 20:00, склала лише 49,8%.

І це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

Найактивнішими українці були у першому турі парламентських виборів у 1994 році. Тоді явка становила 75,6%.

«Наші спостерігачі працюють на репрезентативній кількості дільниць. Остаточна явка за нашими даними склала 49,3%. Похибка - 0,6%», - сказав ефірі Радіо Свобода аналітик громадянської мережі ОПОРа Олександр Клюжев.

Читайте також: Заяви партій, які за даними екзит-полів проходять до Верховної Ради

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00. За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.

За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:

  • Партія «Слуга народу» – 43,9%
  • «Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%
  • «Європейська солідарність» – 8,9%
  • ВО «Батьківщина» – 7,6%
  • «Голос» – 6,3%.

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