За даними МВС, досі не відкрились дві дільниці: передають документацію.
Активісти з «Комітету виборців України» повідомляють про незаконну агітацію у день виборів. За оцінкою спостерігачів організації найбільше матеріалів незаконної агітації поширюється від імені політичних партій («Слуга Народу», «Опозиційна платформа за Життя», «Опозиційний блок»). Також наявні матеріали ще від імені 5 політичних сил (Аграрна партія України, ВО «Свобода», «Голос», «ЄС», ВО «Батьківщина») і низки кандидатів у одномандатних округах.
Окрім явних агітаційних матеріалів, КВУ також повідомляє про приховану агітацію.
«Так, на Хмельниччині у селі Шатава (ДВК №680348) члени виборчої комісії мають на одязі прикріплені значки із зображенням соняшника, що є елементом символіки партії «Опозиційна платформа За життя». У той же час спостерігачі від «Слуги Народу» часто одягнуті в брендовані зелені футболки, що відповідає партійним кольорам цієї політичної сили», – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці організації.
Ось так голосують українці в Австралії.
І як свідчить громадський активіст Роман Тимоцко, у Південній Кореї також не лишаються осторонь волевиявлення.
Голосування триває і за кордоном. Ось які кадри публікує посол України у Польщі Андрій Дещиця.
Користувачі також опублікували відео з відриття дільниці у Варшаві. На ньому видно, що з вікна вивісили банер на підтримку українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого з політичних мотивів у Росії.
У Києві на дільницях наразі великих черг не спостерігається.
Тим часом, деякі політики вже встигли проголосувати.
Зокрема, це Дмитро Разумков зі «Слуги народу».
Також Юлія Клименко та Ярослав Юрчишин з «Голосу».
А також чинна депутатка, а також кандидатка від «Батьківківщини» Юлія Тимошенко.
Голосування почалося о 8:00. За даними МВС, однак, станом на 9:00 не запрацювали вісім виборчих дільниць. Про це на брифінгу повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
«На час відкриття виборчих дільниць весь особовий склад приступив до виконання своїх обов’язків. Ми відпрацювали алгоритми дій на всі непередбачувані ситуації. І готові реагувати на будь-які виклики. Станом на 9 ранку не відкрито вісім дільниць і 16», – заявив він.