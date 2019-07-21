В Україні почалися дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді. На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів: 2 746 за списками і ще 3 220 на мажоритарних округах.

То яким буде вибір українців? Радіо Свобода стежить за процесом наживо в живому блозі.